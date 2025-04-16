Gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen ilk operasyonda Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tır risk analizleri kapsamında x-ray taramasına sevk edildi.

Sevk edilen tırın doğrudan tarama alanı yerine gümrük sahasında başka bir alana yöneldiği tespit edildi, başka bir tır sürücüsüyle teması belirlenen şüpheli sürücünün idaresindeki tır arandı.

Aramalarda, tırlardan birinin dorsesinde 20 şeffaf vakumlu paket içerisine gizlenmiş 21 kilo 620 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Diğer uyuşturucu operasyonunda ise yine risk analizi çerçevesinde x-ray taramasına sevk edilen tırda yoğunluk tespit edilen alanlar arandı. Tırda 25 kilo 300 gram uyuşturucu bulundu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.