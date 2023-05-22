Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre dün, saat 20.30 sıralarında, Bostancı Kara Sınır Kapısında, GKRY bölgesinden KKTC’ye giriş yapmak isteyen C.X.’in (E-60) kullanımındaki araçta, Gümrük ve Rüsumat Dairesi personeli tarafından yapılan aramada, muhtelif markalarda 127 adet av fişegi tespit edilerek emare olarak alındı.

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