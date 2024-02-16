Gençlik Dairesi’nin Kantara Kış Kampı sona erdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nün kampında, eğlenceli aktiviteler düzenlendi, “Gelecek Bensem Umut Benim” seminerleri de verildi, Kantara’da yanan alanlara fidan dikildi.

Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, gençlerin kampı yeni arkadaşlıklar kurarak ve motive şekilde tamamladığını ifade ederek, liderlere, eğitim şeflerine, kamp çalışanlarına ve daire personeline teşekkür etti.