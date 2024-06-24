Kanada'nın Quebec eyaletinin Cote-Nord bölgesindeki Port-Cartier yüksek güvenlikli cezaevindeki mahkumlar, orman yangınları nedeniyle tahliye edildi.

Kanada Ceza İnfaz Kurumu yetkilileri, Quebec eyaletinde günlerdir süren orman yangınları nedeniyle Cote-Nord bölgesinde cuma günü olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Yetkililer, yangınlar nedeniyle Port-Cartier yüksek güvenlikli cezaevindeki mahkumların farklı hapishanelere gönderildiğini açıkladı.

Mahkumların sevk edilmesi için gerekli önlemlerin alındığını kaydeden yetkililer, yaklaşık 1000 bölge sakininin de tahliye edileceğini ifade etti.

Bölgede orman yangınlarının etkisini sürdürdüğü kaydedildi.