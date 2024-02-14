Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, İsrail'in Refah'a saldırı düzenlemesinin Filistinliler için "yıkıcı" olacağını söyledi.

Başkent Ottawa'da gazetecilere konuşan Joly, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başta Mısır sınırındaki Refah kenti olmak üzere Gazze Şeridi'nde olanlar konusunda "çok endişeli" olduğunun altını çizen Joly, "(İsrail'in Refah'a) operasyonu Filistinliler için yıkıcı olacak." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinlilerden "yeniden bölgeyi terk etmelerini" istediğini ve bunun kabul edilemez olduğunu belirten Joly, "(Gazzelilerin) Gidecek hiçbir yerleri yok ve bu yüzden şu anda şiddetin durmasına ihtiyacımız var." dedi.

-İsrail'in Refah'a saldırıları

İsrail ordusunun Refah'a dün başlattığı saldırılarda 100'den fazla kişi öldü, yüzlerce kişi de yaralandı; planlanan kara harekatı insani felaket endişelerini tetikledi.

Gazze'ye yönelik saldırılarında on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, İsrail'in Gazze'ye saldırıları bölge nüfusunun yüzde 85'ini gıda, temiz su ve ilaç sıkıntısı nedeniyle ülke içinde yerinden edilmeye zorlarken, yerleşim bölgesinin altyapısının yüzde 60'ı hasar gördü.

İsrail'in soykırımla suçlandığı Uluslararası Adalet Divanı, verdiği ara kararda Güney Afrika'nın Aralık 2023'te açtığı davadaki iddialarının makul olduğunu kaydetti.