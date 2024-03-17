Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, toplu iş sözleşmesinin öngördüğü kurallara uyulmadığı gerekçesiyle yarın Toprak Ürünleri Kurumunda  planladıkları  eylemi askıya aldıklarını açıkladı.

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Yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının terfileri onaylama kararı aldığını açıklayan Serdaroğlu, uzlaşı zemini  oluşması nedeniyle  eylemi askıya aldıklarını yarın saat 09.00’da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile   Bakanlıkta terfilerin onayı için bir araya geleceklerini, varılan uzlaşmayla ilgili saat 09.30'da Bakanlık önünde  kamuoyuna açıklama yapacaklarını ifade etti

 