Kültür Dairesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı yılına ithafen düzenlediği Kamil Özay İlk Kitap Ödüllü Yarışma’nın ödül töreni bugün, 21 Mart Dünya Şiir Günü’nde yapıldı. Törene, Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Kültür Dairesinin, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği iş birliğinde, bu yıl ilk kez şair ve yazar Kamil Özay adıyla şiir alanında düzenlediği yarışmanın ödül töreni saat 16.00’da İsmet Vehit Güney Sanat Merkezinde yer aldı.

Seçici Kurul üyeliklerini Kültür Dairesi Müdürü ve Şair Şirin Zaimağaoğlu, Şair Mehmet Kansu, Yakın Doğu Öğretim Üyesi ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur, Yakın Doğu Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ile Doç. Dr. Burak Gökbulut ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Doç. Dr. Turgay Akalın’ın yaptığı yarışmada; Zeray Uzunoğlu, Seval Unan ve Burak Erkut’un çalışmaları mansiyonla ödüllendirildi.

Kültür Dairesi sanatçılarının sunduğu müzik dinletisi ile başlayan tören, konuşmalarla sürdü.

-Ataoğlu: ““Geçmişin gelecek nesillere aktarılması esas hedefimizdir”

Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmasına Kamil Özay’ı sevgi ve saygıyla anarak başladı.

Kültür Dairesinin geçmişte birçok bakanlık çatısı altında yer aldığını anımsatan Ataoğlu, Daire’nin kendi bakanlığı uhdesine geldiği andan itibaren yapması gerekeni yaptığını anlattı.

Bugün her ilçede müze açtıklarını kaydeden Ataoğlu, Lefkoşa’nın daha büyük bir müzeye ihtiyaç duyduğunu söyleyerek Karayolları Dairesi binasını müze haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Ataoğlu, yazarların çalışmalarına verdiği önemden de bahsederek, Dünya Şiir Günü’nde yapılan etkinlikte şairlerin eserlerini paylaşmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kültür adına yapılması gereken her şeyi yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini vurgulayan Ataoğlu, “Geçmişin gelecek nesillere aktarılması esas hedefimizdir.” dedi.

Ataoğlu, konuşmasının sonunda, yarışma jürisinde yer alanlara, yazarlara, şairlere ve törene katılanlara teşekkür etti.

-Zaimağaoğlu: “Tüm kurumlara, dostlara önce yüreğimizi sonra kapımızı açtık”

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ise konuşmasında, Kültür Dairesi ile Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği ile birlikte yol aldığını söyledi ve “Tüm kurumlara, dostlara önce yüreğimizi sonra kapımızı açtık.” dedi.

Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi Müdürlüğü Yayınları tarafından basılan ve 1878-2022 yılları arasında Kıbrıs’ta Türkçe olarak basılmış kitapların listelendiği kitabı da tanıttı.

Zaimağaoğlu konuşmasında, mansiyon ödülü almaya hak kazananları işaret ederek, “Üç güçlü kalem geliyor arkadan…” dedi.

-Öznur

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur de konuşmasına, “sevgi şairi” diye nitelediği Kamil Özay’ı anarak başladı.

Birliğin çalışmalarından bahsederek çeşitli anma etkinlikleri düzenlediklerini aktaran Öznur, anmaların toplumun değerlerini gençlerin öğrenmesi veya unutanların hatırlaması için yapıldığını vurguladı. Öznur, Kıbrıs Türk Edebiyatçıları Müzesi oluşturmayı amaçladıklarını da belirtti.

Kültür Dairesi’nin Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı altında unutulmadığını ifade eden Önur, Bakanlıktan daha fazla destek beklediklerini de ekledi.

-Özay

Kamil Özay’ın eşi Ayten Özay ise, kısa konuşmasında, Kamil Özay İlk Kitap Ödüllü Yarışma’na emek verenlere ve katılanlara teşekkür etti. Konuşmaların ardından, Kamil Özay’ın özgeçmişi ve bazı şiirleri okundu, şiir okuyanlar ile jüri üyelerine Ataoğlu tarafından plaketlerin takdimi yapıldı.

Sonrasında özgeçmişleri okunan mansiyon ödülü almaya hak kazananlar da kısa birer teşekkür konuşması yaptı, şiirlerini okudu ve plaketleri ile hediye kitaplarını Ataoğlu’ndan aldı.

Tören, anı fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

-Yarışma…

Kültür Dairesi’nin edebiyat ve araştırma dünyasına yeni şairler, yazarlar, araştırmacılar ve yeni kitaplar kazandırmak amacıyla hazırladığı beş yıllık bir proje kapsamında, bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 40. yılına ithafen Şair Yazar Kamil Özay adıyla ve şiir alanında düzenlenen yarışma, 2024’te Mustafa Gökçeoğlu adına araştırma dalında, 2025’te Hikmet Afif Mapolar adına roman dalında, 2026’da Fikret Demirağ adına şiir dalında ve 2027’de Semih Sait Umar adına öykü dalında yapılacak.