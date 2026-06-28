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"Banka Ödeme Emrini Sahteleme ve Sirkat" suçlarından tutuklanan C.B. ve B.G. mahkemeye çıkarıldı.

Düşürülen Banka Kartını Aldılar

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Derviş Sadeli olguları aktardı. Polis, zanlıların 24 Haziran 2026 tarihinde Lefkoşa'da Zahra Sokak Üzerinde A.B.’nin düşürmüş olduğu banka kartını bularak sirkat ettiklerini söyledi.

Temassız Ödeme ile Alışveriş Yaptılar

Polis, zanlı C.B. tarafından aynı gün Girne’de bir mağazadan 3 defa olmak üzere toplam 3.654,96 TL'lik muhtelif markalarda 1 adet terlik, 2 adet şort ve 1 adet gömlek bahse konu kredi kartı ile şifre kullanılmadan temassız ödeme yöntemi ile satın alındığını belirtti.

Polis, B.G.’nün de aynı gün Girne’de bulunan bir işyerinden 2 defada toplam 1.445 TL olmak üzere 2 adet English Tea marka kutu çayı ve 1 adet biblo tarzı hediyelik eşya bahse konu kredi kartı ile şifre kullanılmadan temassız ödeme yöntemi ile satın aldığını söyledi.

Polis, zanlıların kredi kartından toplamda 5.099,96 TL harcama yapılarak banka ödeme emrini sahteleme suçunu işlediklerini kaydetti.

Evde Emareler Bulundu

Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada zanlıların 27 Haziran 2026 tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklandıklarını, itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiklerini belirtti.

Polis, Girne Kaza Mahkemesinden temin edilen arama emri ile zanlıların huzurunda kalmakta oldukları Girne’deki evde yapılan aramada müştekinin kredi kartı ile satın alınan 1 çift muhtelif marka terlik, 1 adet English Tea marka çay, 1 adet LCW marka gömlek ve muhtelif marka beyaz renk şortun tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, 1 adet gömlek, 1 adet biblo tarzı hediyelik eşya ve 1 adet English Tea marka kutu çayın ise zanlıların vermiş olduğu beyanından akrabaları ile Türkiye’ye gönderildiğini öğrendiklerini ifade etti.

3 Gün Tutukluluk Emri

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, bankadan harcama dökümleri ve ifade alınması gerektiğini, izlenmesi gereken birçok kamera görüntüsü olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.