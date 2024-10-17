Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris dün Fox News ile yaptığı röportajda, seçilmesi halinde kendi yönetiminin Joe Biden'ın başkanlığının bir devamı olmayacağını söyledi.

Harris, "Çok açık olmama izin verin. Benim başkanlığım Joe Biden'ın başkanlığının bir devamı olmayacak ve göreve gelen her yeni başkan gibi ben de hayat tecrübelerimi, profesyonel deneyimlerimi ve yepyeni fikirlerimi getireceğim. Ben yeni nesil liderliği temsil ediyorum," dedi.

Harris'in röportajı, muhafazakâr izleyiciler arasında popüler olan kanalda, seçim gününe üç haftadan az bir süre kala Cumhuriyetçi Parti (GOP) eğilimli seçmenlere erişimini genişletmek için yaptığı ilk girişim oldu. Harris'in sunucu Bret Baier ile yaptığı yaklaşık 30 dakikalık görüşme, defalarca hararetlendi.

Harris göçmenlik konusundaki meydan okumalarına yanıt vermeye çalışırken Baier konuşmaya devam edince Harris, "Lütfen bitirebilir miyim? Bitirmeme izin vermelisiniz, lütfen," dedi.

Şu anda Beyaz Saray Demokratların elinde olmasına rağmen "sayfayı çevirmek" istediği iddiasına açıklık getirmesi istenen Harris, "Donald Trump'tan gelen türden söylemlerle yüklendiğimiz son on yıldan sayfayı çevirmek" için aday olduğunu belirtti.

Göçmenlik konusunda Harris, Biden yönetimi sırasında ABD'ye yasa dışı yollardan girdikten sonra gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan kişiler tarafından öldürülen kadınların ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi, ancak Trump'ı bu yılın başlarında sınır finansmanını artıracak iki partili bir göçmenlik tasarısını engellemedeki rolü nedeniyle eleştirdi.

Harris, 2019'da yaptığı gibi sınırı yasa dışı olarak geçmenin suç olmaktan çıkarılmasını artık desteklemediğini belirtti.

"Bu beş yıl önceydi ve yasalara uyacağım konusunda çok netim," dedi. ABD'de yasa dışı olarak bulunanların ehliyet ve sübvansiyonlu sağlık hizmeti almalarına izin verilmesi önerileri hakkında da aynı yanıtı verdi.

Trump için ise, "İnsanlar, lider olduğunu iddia eden ve tüm zamanını aşağılamak ve kişisel şikayetlerle uğraşmakla geçiren birinden bıkmış durumda" dedi. "Dengeli biri değil" diye de ekledi.

Ayrıca Fox izleyicilerini, Trump'ın "içerideki düşman" söylemine ve siyasi rakiplerini cezalandırma tehditlerine odaklamaya çalıştı.