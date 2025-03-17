Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Ukrayna'ya destek, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve ABD ile ilişkilerin ele alındığını aktaran Kallas, Kiev'e 40 milyar avro değerinde savunma yardımı sağlanması konusunda AB içinde geniş bir destek olduğunu söyledi.

Yardım paketine ilişkin tartışmaların devam ettiğini belirten Kallas, "Umarım gerçekten ilerleme kaydedebiliriz çünkü masadaki herkes şu anda kararlılığımızı göstermemiz ve kendilerini savunabilmeleri için Ukrayna'yı desteklememiz gerektiğini anladı." diye konuştu

Kallas, masa etrafındaki tüm bakanların Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 11 Mart'ta düzenlenen Ukrayna-ABD toplantısının sonuçlarını memnuniyetle karşıladığını söyleyerek, "Top artık Rusya'nın sahasında ve şu anda gördüğümüz şey Rusya'nın gerçekten barış istemediği. Ayrıca masanın etrafında anlaşmaya varılan şey Rusya'ya gerçekten güvenilemeyeceği oldu." dedi.

Bir muhabirin AB'nin Ukrayna-Rusya arasındaki olası barış müzakerelerine nasıl dahil olmayı planladığına ilişkin sorusuna Kallas, "Bu konuları farklı muhataplarla görüşüyoruz ve şu anda mekik diplomasisi yürütüyoruz çünkü ortada bir müzakere masası yok." yanıtını verdi.

Kallas geçen hafta ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmelerde Rusya tarafından "gündeme getirilebilecek farklı unsurlar ve dikkate alınması gereken noktalara" ilişkin endişelerini ilettiğini belirterek, "Ancak şu anda gördüğümüz kadarıyla henüz bir müzakere masası yok çünkü Rusya müzakere masasına gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu.