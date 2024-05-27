Kalecik’te dün yangın meydana gelmesine sebep olan iki kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Kalecik’te dün saat 14.00 sıralarında bulunan bir arazi içerisindeki konteyner evin bahçesinde, T.P.Ö.(E-25) ve T.Ç.'nin(E-40)’nin, gerekli önleyici tedbirleri almadan tavuk kümesi yapmak için kaynak makinesi ile çalıştıkları sırada, makineden çıkan kıvılcımların kuru otlar üzerine düşerek alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmesine sebep oldukları kaydedildi.

Açıklamada, yangının itfaiye ekipleri ve bölge halkı tarafından söndürüldüğü, çıkan yangın sonucunda yaklaşık bir dönümlük alan içerisindeki kuru otların yandığı belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.