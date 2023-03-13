2022-23 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi 16. hafta maçları bugün oynanan dört karşılaşma ile tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Hentbol Federasyonu, Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta maçlarının bugün yapılan 4 karşılaşma ile tamamlandığını duyurdu.

Kadınlar Süper Ligi 16. hafta sonuçları şöyle:

Konyaaltı Belediyesi 39-30 Görele Belediyesi

Kastamonu Belediyesi 36-33 İzmir Büyükşehir Belediyesi

Üsküdar Belediyesi 31-28 Tekirdağ Süleymanpaşa

Armada Praxis Yalıkavak 24-28 Yenimahalle Belediyesi

Ligde 17. hafta maçları 17 Mart'ta oynanacak.

Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu'na ise 23 Mart'ta 16. hafta maçlarıyla devam edilecek.

