İki toplumlu Kadın Girişimciler Akademisi’nin (AWE) 2024 programının açılışı yapıldı.

AWE’den verilen bilgiye göre, açılış etkinliğine programa kayıt olan 50 kadın girişimci, AWE mezunları ve paydaş temsilcileri de katıldı.

Ada geneli girişimciliği teşvik etmek amacıyla kurulan iki toplumlu bir sosyal organizasyon olan CyprusInno tarafından uygulanan program, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği ve Chevron'un desteğiyle gerçekleştiriliyor. Program işletme kurma ve mevcut işletmelerin geliştirilmesi konularını içeriyor.

Açıklamada, Ada’nın genelinden eğitim, teknoloji, sanat, medya, sağlık, e-ticaret ve sürdürülebilir sosyal uygulama alanında 120'den fazla başvuru yapıldığı ifade edildi.

The Base by CyprusInno'da yer alan açılış etkinliğine, ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi Julie Davis Fisher ve Chevron'un Kıbrıs Finans Müdürü Melina Demetriou da katıldı.

Etkinlikte, AWE 2023 yılı mezunlarının katılımıyla soru-cevap oturumu ve panel de düzenlendi. Etkinlik fikir alışverişi ve bağlantılar kurma amacıyla düzenlenen resepsiyonla sona erdi.

Chevron'un Kıbrıs Finans Müdürü Melina Demetriou, “Program, yerel yeteneklerin geliştirilmesini; çeşitliliği, kapsayıcılığı ve eşitliği desteklemeyi amaçlıyor. Chevron’daki tüm meslektaşlarım adına, Kadın Girişimciler Akademisi’nin Chevron Yolu’nu yansıttığını söyleyebilirim. Kıbrıs’a bağlılığımızı sürdürüyoruz” dedi.

Eğitim programının yüz yüze atölye çalışmaları, sanal eğitim modülleri, çalışma ziyaretleri ve başarılı Kıbrıslı kadın girişimcilerinin mentorluğunu da içerdiğini kaydeden Demetriou, “Bu bütünsel yaklaşım, girişimcilik yeteneğini geliştirmeyi, yeniliği teşvik etmeyi ve Kıbrıs genelinde sürdürülebilir iş büyümesini desteklemeyi amaçlamaktadır” dedi.

Yaklaşık 100 ülkede uygulanan AWE, 25 bin kadın girişimcinin ekonomik bağımsızlık kazanmasına ve iş potansiyellerini maksimize etmesine yardımcı oldu.