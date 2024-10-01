(Kamalı Haber)- "KKTC'den İkametiz insiz İkamet etmek" suçundan tutuklanan Samuel Yajah bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli Süleyman Manaş olguları aktardı.

Polis, 01.10.2024 tarihinde saat 01:40 raddelerinde Gönyeli'de Şht Ali Yusuf Hacı Sokak üzerinde şüpheli hareketlerinden dolayı durdurularak Gönyeli'de sakin Samuel Yajah’ın yapılan muhaceret kontrolünde 30.09.2023 tarihinden itibaren 366 gün KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, suçüstü tutuklanan zanlının üzerinde kendini tanıtacak herhangi bir kimlik bulunmadığını ifade etti. Polis, zanlının kimliğinin doğruluğunun temini ve daha detaylı muhaceret kontrolünün yapılması gerektiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının serbest kalması halinde KKTC'den ikamet izinsiz suçunu işlemeye devam edeceğini belirterek, soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.