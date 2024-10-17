(Kamalı Haber)-Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan, soruşturma sonucu uyuşturucu suçuyla alakası olmadığı belirlenen ancak, ülkede kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıkan Monther Arman bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Kadir Çetin mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, zanlının 10 Ekim 2024 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden biri olduğunu söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının uyuşturucuyla alakasının olmadığının belirlendiğini ancak yapılan muhaceret kontrolünde 29 Kasım 2023 yılından beri 316 gündür KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, bu tespit üzerine zanlının adli şubeye teslim olduğunu belirtti. Polis memuru, İçişleri Bakanlığından araştırma yapıldığını, zanlının ülkede kaçak kaldığının teyit edildiğini ifade etti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Sudan vatandaşı olduğunu, ülkede yasal statüsü bulunmadığını kaydeden polis, 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.