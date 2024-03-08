Rum Ekonomik Bakanı Makis Keravnos, Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail deniz altı elektrik kablo projesine katılımlarının bazı şartlara bağlı olduğunu açıkladı.

Haravgi gazetesi, Rum Ekonomi Bakanı Makis Keravnos’un dün yaptığı açıklamada, Rum hükümetinin, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında deniz altı elektrik kablo sistemi döşenmesi projesi olan “Great Sea Interconnector” projesine katılmaya niyetli olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Keravnos, Yunanistan Bağımsız Elektrik Enerjisi Operatörünün (ADMİE), Güney Kıbrıs’ın söz konusu projeye katılımının hızlandırılması talebini yorumladığı açıklamasında, şirket yetkililerini, Rum Bakanlar Kurulu’nun kararları doğrultusunda bilgilendirdiğini, bu kararların kabul edilmesi durumunda projeye katılma niyetinde olduklarını ifade etti.

Projenin, Güney Kıbrıs’ın enerji bağımsızlığı açısından büyük önem taşıdığını da ifade eden Keravnos, Rum Bakanlar Kurulu’nun bazı şartlarının kabul edilmesi gerektiğinin de altını çizdi.