ABD Hava Kuvvetleri, Japonya'nın güneyinde, Kasım 2023'te düşen "CV-22 Osprey" tipi askeri nakliye uçağı ve mürettebatını arama faaliyetlerini sonlandırdığını duyurdu.

Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "CV-22 Osprey" tipi askeri nakliye uçağı ve mürettebatını aramaya yönelik bir aydan fazladır sürdürülen faaliyetlerin sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, şimdiye kadarki arama ve kurtarma faaliyetlerine 1000'i aşkın personel, 46 uçak, 23 gemi ve 21 insansız hava ve su altı sistemlerinin dahil olduğu kaydedildi.

Japonya'ya ait unsurlarla işbirliği halinde, faaliyetlerin, deniz yüzeyinde 60 bin kilometrekareden fazla, deniz tabanında 39 kilometrekarelik alanda gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, nakliye uçağındaki 7 mürettebatın cesedinin bulunduğu, yoğun çabalara rağmen bir mürettebatın cesedine ulaşılamaması nedeniyle üzüntü duyulduğu aktarıldı.

- "Tüm olası seçenekleri eledik"

ABD Hava Kuvvetleri Özel Operasyonlar Komutanı Tuğamiral Jeromy Williams, açıklamasında, temel önceliklerinin, yaşamlarını yitiren Hava Kuvvetleri mensuplarının yerini tespit edip ailelerine kavuşturmak olduğunu bildirdi.

Williams, bir aydan fazladır süren yorucu aramanın ardından cesedine ulaşılamayan takım arkadaşımızı bulmak için belirlenen tüm olası seçeneklerin elendiğine işaret etti.

Uçağın kara kutusundaki verilerin analizinin haftalar sürebileceği ifade ediliyor.

ABD Hava Kuvvetleri Özel Operasyonlar Komutanlığı, daha önce, uçak enkazının büyük kısmının kurtarıldığını duyurmuştu.

Arama kurtarma faaliyetleri sürecinde, nakliye uçağında görevli 7 mürettebatın cesedini çıkaran dalgıçlar, Tıbbi Hizmetlerden Sorumlu Binbaşı Eric Spendlove'ın cesedini bulamamıştı.

Tokyo'nun batısında Yokota Hava Üssü'nde görevli ABD Hava Kuvvetlerine ait "CV-22 Osprey" uçağı, rutin bir tatbikat esnasında 29 Kasım'da güneybatıdaki Yakuşima Adası açıklarında düşmüştü.