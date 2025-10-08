Japonya'nın Gunma eyaletinde markete giren ayının saldırısında 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kyodo ajansının haberine göre, eyaletin Numata kentinde polis, yerel saatle 19.30 sularında ayı saldırısına ilişkin ihbar aldı.
Polisten yapılan açıklamada, yaklaşık 1,4 metre uzunluğundaki yetişkin ayının markete girdiği ve saldırdığı 2 kişinin hafif yaralandığı ifade edildi.
Marketteki ürünlere zarar vermeyen ayının daha sonra bölgeden kaçtığı aktarılan açıklamada, bölge sakinlerine dışarı çıkmamaları ve dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.