Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile Japonya Başbakanı Kişida Fumio, hidrojen alanında iş birliği yapma kararı aldı.

Yonhap’ın haberine göre, Yoon ve Kişida, ABD’nin San Francisco kentinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Stanford Üniversitesi’nde etkinlikte bir araya geldi.

Taraflar maliyetleri düşürme ve hidrojen alanında uluslararası kurallar oluşturmak için birlikte çalışma kararı aldı.

- Güney Kore, Malezya ve Endonezya görüşmesi

Öte yandan Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Malezyalı mevkidaşı Zambry Abdul Kadir ve Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile APEC kapsamında ayrı ayrı görüştü.

Park, ülkesinin World Expo 2030'a Busan'da ev sahipliği yapma teklifine mevkidaşlarından destek istedi.

Bakan Park, Zambry ile görüşmesinde, Güney Kore ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) arasındaki ilişkilerin 2024 yılında “kapsamlı stratejik ortaklık” düzeyine çıkarılması çabalarına destek talebinde bulundu.

(AA/AF/YIL)