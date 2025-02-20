Kyodo News'ün haberine göre İşiba, Kuzey Kore tarafından alıkonulan Japon vatandaşlarının aileleriyle görüştü.

İşiba, 7 Ocak'ta Beyaz Saray'da Trump'ın başkanlığı devralmasından sonraki ilk görüşmeleri sırasında ABD Başkanı'nın bu konudaki "tam desteğini" aldığını ifade etti.

Başbakan İşiba, Trump'tan, ABD ile Kuzey Kore arasında bir görüşme yapılması halinde bu konuyu gündeme getirmesi için söz aldığını aktardı.

Bu konunun çözüme kavuşması için tüm imkanlarını seferber edeceklerini vurgulayan İşiba, durumu "Japon egemenliğinin bir ihlali" olarak değerlendirdi.

- Japon vatandaşların Kuzey Kore tarafından alıkonulması

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, 1960 ve 1970'li yıllarda 17 Japon Kuzey Kore tarafından alıkonulmuştu, 5'i Japonya'ya geri gönderilmişti.

Kuzey Kore yönetimi ise 2002'de yaptığı açıklamada, önceki yıllarda kaçırılan 13 Japon vatandaşından 5'inin ülkesine geri döndüğünü, diğerlerinin öldüğünü belirtmişti.

Doğu Asya'da Japonya ile Kuzey Kore arasında diplomatik ilişki bulunmuyor.