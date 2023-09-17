Japonya hükümeti, şiddetli depremin vurduğu Kuzey Afrika ülkesi Fas'a 3 milyon dolarlık acil durum yardımı gönderecek.

 

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla Fas'a 3 milyon dolarlık acil durum yardımı sağlayacaklarını bildirdi.

 

Kamikawa, barınma ve gıdanın, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile Japon kuruluşlar aracılığıyla ulaştırılacağını söyledi.

 

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Japonya'nın Fas halkının yanında olacağını kaydeden Kamikwa, insani ihtiyaçları göz önünde tutarak gerekli yardımı sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

 

- Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

 

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

 

Deprem, Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de

etkilemişti.

 

Fas İçişleri Bakanlığı, son verilere göre depremde can kaybının 2 bin 946, yaralı sayısının 5 bin 674 olduğunu duyurmuştu.