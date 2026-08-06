Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Pasifik muharebelerinde Hiroşima'nın bombalanmasının 80'inci yılı vesilesiyle kentte anma töreni düzenlendi.

Hiroşima Barış Anıtı'ndaki törene atom bombası mağdurları (hibakuşalar), yerel halk, merkezi hükümet yetkilileri ile çok sayıda ülkeden temsilciler katıldı.

Başbakan Takaiçi, yaptığı konuşmada merkezi hükümet olarak "nükleer silahsız dünya için gerçekçi ve pratik çabalar" göstereceklerini vurguladı.

Takaiçi, "Savaşta nükleer yıkımın dehşetini yaşamış tek ülke olarak Japonya, nükleer silahlardan arınmış bir dünya oluşturma çabasında ısrarcı bir misyona sahip." dedi.

Ülkesinin nükleer karşıtı 3 ilkeyi savunduğunu kaydeden Takaiçi, Hiroşima ve Nagazaki'de yaşanan trajedilerin asla tekrarlanmaması gerektiğini belirtti.

Japonya Başbakanı'nın, ülke topraklarında "nükleer silah üretmeme, sahip olmama ve bu silahlara izin vermeme ilkelerini sürdürme" şeklinde tanımlanan nükleer karşıtı 3 ilke konusunda doğrudan ve net taahhütte bulunmaması dikkati çekti.

Hiroşima Belediye Başkanı Matsui Kazumi de nükleer silahların uluslararası çatışmalarda "korkutma aracı" olarak kullanılmasına devam edildiğine dikkati çekerek dünya liderlerine nükleer silahları ortadan kaldırmaları için çağrı yaptı.

ABD, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya ilk atom bombasını atmış, kentin yüzde 90'ı yıkılmış, ilk anda yaklaşık 80 bin kişi yaşamını yitirmişti.