Yeni kabinede 5 kadın bakan görev üstlenecek

Japonya'da Ekim 2021'de göreve gelen Başbakan Kişida Fumio, görev süresinde 2. kez kabinesini değiştirdi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, yaptığı açıklamada, kabinedeki değişiklikleri açıkladı.

Buna göre, İçişleri ve İletişim Bakanlığına Suzuki Junji, Adalet Bakanlığına Koizumi Ryuji, Savunma Bakanlığına Kihara Minoru, Dışişleri Bakanlığına Kamikawa Yoko getirildi.

Eğitim ve Bilim Bakanı Moriyama Masahito, Sağlık Bakanı Takemi Keizo, Çevre Bakanı İto Şintaro, Bölgesel Canlanma Bakanı Hanako Jimi, Çocuk Politikaları Bakanı Kato Ayuko oldu.

Sağlık Bakanlığını Takemi Keizo, Yeniden İnşa Bakanlığını Tsuçiya Şinako ve Tarım ve Ormancılık Bakanlığını Miyaşita İçiro, Ekonomik Canlanma Bakanlığını Şindo Yoşitaka üstlendi.

Yeni kabinede 6 isim koltuğunu korudu.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno, Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nişimura Yasutoşi, Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, Dijitalleşme Bakanı Kono Taro görevinde kaldı. Saito Tetsuo Arazi Altyapı ve Turizm Bakanı ile Sanae Takaiçi Ekonomik Güvenlik Bakanı olarak görevini sürdürecek.

En genci 44 yaşındaki olan yeni kabine üyelerinin yaş ortalaması 63,5 olarak kayda geçti.

Takaiçi, Kamikawa, Kato, Tsuçiya, Jimi olmak üzere kabinedeki kadın bakan sayısı 5 oldu.

Kadın bakan sayısı en son, 2001'deki Koizumi Juniçiro ve 2014'teki Abe Şinzo kabinelerinde 5 olarak kayda geçmişti.

Yeni kabine, İmparatorluk Sarayındaki törenin akabinde görevine başladı.

- "Kadın hassasiyetleri"

Başbakan Kişida, yeni kabinenin açıklanmasının ardından Başbakanlık Konutunda düzenlediği basın toplantısında, "değişimi güçlü kılacak kabine" şeklinde nitelediği yeni bakanlarla ekonomi, sosyal işler, diplomasi ve güvenlik alanlarına öncelik vereceklerini söyledi.

Beş kadın bakanla "kadın hassasiyetlerinden en iyi şekilde yararlanacaklarını" kaydeden Kişida, ekim sonuna kadar yeni bir ekonomik teşvik paketi açıklayacaklarını da bildirdi.

Kişida, 1970-1980'lerde Kuzey Kore'nin alıkoyduğu Japon vatandaşları sorununun çözümüne yönelik, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bir araya gelmek istediğini yineledi.

Başbakan Kişida, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santralinden salıverilen işlenmiş atık suyun güvenilirliğine yönelik izledikleri diplomasiyi, çevre ülkelere anlatmayı sürdüreceklerini belirtti.

- Enflasyon ve çipli kimlikler sorunu

Ekim 2021'de başbakanlığı üstlenen ve ilk kabinesini açıklayan Kişida Fumio, Ağustos 2022'de kabine değişikliği yapmıştı.

Kamu yayıncısı NHK'nın hafta sonu telefon yoluyla 1200'ü aşkın kişiye yönelik araştırmasında Kişida kabinesine yönelik kamuoyu desteğini sorgulamıştı.

Araştırmada kabineye destek verenlerin oranı yüzde 36, destek vermeyenlerin oranı ise yüzde 43 olmuştu.

Düşen kamuoyu desteğinin sebebi olarak yükselen enflasyon ile yeni "MaiNa" çipli kimliklerinin hayata geçirilmesinde yaşanan teknik sorunlar gösteriliyor.

Vergi ve bankacılık işlemleri, sağlık sigorta kaydı gibi işlemlerin yapılabildiği dijital kimliklerde, yanlış isim ve enformasyon eşleştirmeleri şikayetlere yol açmıştı.

Hükümet, Temmuz 2023 itibarıyla yüzde 70 oranında vatandaşa teslim edilen kartların, yıl sonuna kadar tek tek kontrolden geçirilmesi talimatı yayımlamıştı.