İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeşil dokunun daha sağlıklı gelişebilmesi amacıyla kent genelinde ağaç budama çalışmalarını sürdürüyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yılın belli dönemlerinde gerçekleştirilen ağaç budama çalışmalarıyla yeşil dokunun daha sağlıklı gelişebilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda ekipler son olarak Alikahya Merkez Mahallesi ve Zabıtan Mahallesi’nde ağaç budama çalışması gerçekleştirdi.

Ağaçların ömrünü uzatmak, estetik bir görünüm kazandırmak ve ağaçların hastalıklara karşı direncinin arttırılması amacıyla yapılan budama işlemleri kentin diğer bölgelerinde devam edecek.