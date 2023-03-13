Deprem bölgesinde Çadır Yaşam Alanı kurmak adına çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi ekipleri, çadır temin edememiş ihtiyaç sahibi vatandaşlara çadır kurmaya da devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Afetin ilk gününden itibaren bölgede olan İzmit Belediyesi ekipleri, depremin 35. gününde de afetzede vatandaşların yanında.

Gıda ve giyim gibi acil ihtiyaçların karşılanmasının ardından depremzedelerin barınma sorununu halledebilmek adına çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da Çadır Yaşam Alanı kuruyor.

İzmit Belediyesi ekipleri, Çadır Yaşam Alanı kurma çalışmalarının yanı sıra deprem bölgesinde şu ana kadar hiç çadır temin edemeyip barınma sorunu yaşayan vatandaşların da yanında oluyor. Koordinasyon çalışmalarını takip etmek ve ihtiyaçları yerinde gözlemlemek adına deprem bölgesinde olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal medya paylaşımları ile de çalışmalar hakkında kamuoyuna bilgi veriyor.

Başkan Hürriyet sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda “İzmit Belediyesi ekiplerimiz Adıyaman deprem bölgesinde, şimdiye kadar çadır temin edememiş ihtiyaç sahibi depremzede vatandaşlarımıza tek tek çadır kurma çalışmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.