İzmir Valiliği, Menderes ilçesinde orman yangınına müdahale için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterdeki arama çalışmalarının, mürettebattan son kişinin de cesedine ulaşılmasıyla sonlandırıldığını bildirdi.

Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Keler Mahallesi'nde Tahtalı Barajı'na düşen yangın söndürme helikopterinde görevli personeli arama kurtarma çalışmalarında saat 06.50 itibarıyla son kişi olan Türk personelin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Baraj gölündeki 3 kişilik mürettebattan tamamının cesedine ulaşılmasıyla arama çalışmalarının sonlandırıldığı aktarılan açıklamada, cenazenin otopsi için Menderes Devlet Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.

- Kaza

Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 16 Eylül'de öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan alevlerin sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırılmıştı.

Yangına gece saatlerinde gece görüş özelliği bulunan 3 helikopter müdahale etmişti. Helikopterlerden biriyle irtibat saat 23.53'te kesilmiş, yapılan araştırma sonucu helikopterin su aldığı Tahtalı Barajı'na düştüğü belirlenmişti.

4 personelin görev yaptığı helikopterin Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu kurtarılarak Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 3 personel için arama kurtarma çalışması başlatılmış, dün 2 personelin cenazesi çıkarılmıştı.