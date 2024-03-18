Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, hakkında yolsuzluk iddiası olan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması çağrısında bulundu.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, “Kuzey Kıbrıs’ın, insan kaçakçılığından, diploma yolsuzluğuna kadar bataklığa battığını” ileri sürerek, bazı bakan ve milletvekilleri hakkındaki iddialara işaret etti.

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın aftan bahsettiğini” savunan İzcan, bunu “kabul edilemez” olarak niteledi.

Arif Hasan Tahsin’in, “Çirkef yatağında gülistanlık olmaz” sözünü hatırlatan BKP Genel Başkanı İzcan, “kayıp olduğu söylenen 30 bin civarı sahte öğrencinin nerede olduğunun da açıklanmasını” istedi.