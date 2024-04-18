Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, “Yolsuzluk Algı Raporu” sonuçlarını değerlendirerek, yolsuzluklar karşısında, temiz toplum mücadelesi verilmesi gerektiğini kaydetti.

Yazılı açıklama yapan İzcan, “En fazla yolsuzluğun kamu ihaleleri, tapu işlemleri ve devlete ait kurum ve kuruluşlarda olması sürpriz değildir” ifadelerini kullandı.

Halkı yaşananlar karşısında sesini yükseltmeye çağıran İzcan, Arif Hasan Tahsin’in “çirkef yatağında gülistanlık olmaz” deyişini hatırlatarak, temiz toplum ve barış mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.