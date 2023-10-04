Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs Türk tarafının, BM Genel Sekreteri Antoniu Gutteres’in Kıbrıs konusunda temsilci atamasını geciktirmesinin, kabul edilemez olduğunu belirtti.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye bu konudaki cevabını geciktirerek, görüşme sürecinin başlamasını engellemektedir” diyerek, bundan vazgeçilmesini talep etti.

Müzakerelerin yeniden başlatılmasında ciddi sıkıntılar yaşandığını, BM Güvenlik Konseyi kararlarının esas olduğu görüşünü dile getiren İzcan, görüşmelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlamasını talep ettiklerini vurguladı.

Türkiye ve Yunanistan arasında başlayan olumlu gelişmelerin sevindirici olduğuna işaret eden İzcan, bunun Kıbrıs sorununun çözüm çabalarıyla desteklenmesinin, her iki toplumun yararına olduğunu söyledi.

Kıbrıslı barış yanlısı parti ve sivil toplum örgütlerine güçlerini birleştirerek, "ortak vatan" mücadelesini yükseltme çağrısında İzcan, BKP’nin üstüne düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceğini vurguladı.