İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, Afet Koordinasyon birimi üyeleri ile birlikte “Afet Acil Eylem Planı açıkladı.KOCAELİ (İGFA) - İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, Afet Koordinasyon birimi üyeleri; Yüksek İnşaat Mühendisi Cihan Bahadır Yaşar, İnşaat Mühendisi Ali Ünğan, Mimar Elif Özak, Jeofizik Mühendisi Nurettin Bulut, Makina Mühendisi Nurcan Acaroğlu Göktaş ve SKM Başkanı Yüksek Mimar Zekeriya Özak ile birlikte Afet Acil Eylem Planı’nı açıkladı.

Planı açıklayan Milli Güvenlik Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yarımcısı Elif Özak afet koordinasyon biriminin planını açıkladı. Özak şu ifadelere yer verdi;

Kocaeli yapı stoğunun tamamının hem zemin hem yapı olarak kontrolden geçirilmesinin hayati bir önemi vardır.2000 yılı öncesi yapılmış yapıların tüm yapı stoğunun yüzde ellisinden fazla olduğu bilinmektedir ve öncelikle bu yapıların depreme dayanıklılık testlerinin yapılması sağlanmalıdır. Bu kapsamda;

D-100 karayolunun İzmit’ten Darıca’ya kadar olan güney bölümünde ve özellikle sahil kesimindeki yapılara dikkat çekmek istiyoruz.

D-130 karayolunun Başiskele’den Karamürsel’e kadar olan kuzey bölümünde ve özellikle sahil kesimlerindeki yapılara dikkat çekmek istiyoruz.

Kartepe ilçesinde Arslanbey ve Acısu bölgesine dikkat edilmeli

İzmit ilçesinde İnönü caddesinin güneyinde Yürüyüş Yolu, Plaj Yolu, Atatürk Bulvarı bölgesi, Yenişehir mahallesi, Körfez mahallesi, Kullar bölgesi gibi bölgeler zemin ve yapı sağlamlığı yönünden incelenmelidir.

Depremlerde zeminlerin ne kadar önemli olduğu bir kere daha anlaşıldı. Parsel bazında yapılan zemin etütlerinin arazide kontrolünü sağlayacak ve onaylayacak jeoloji ve jeofizik mühendislerinin belediyelerde yeterince istihdam edilmediği biliniyor. Bu eksikliğin acilen giderilmesini öneriyoruz.

Büyükşehir Belediyesinden deprem ve diğer afetlerle ilgili planlama, organizasyon, önlemler gibi alanlarda hazırlık için Kocaeli Afet Master Planının acilen hayata geçirilmesini önemle bekliyoruz.

Yapı stoğunun depreme dayanıklılığı ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ön inceleme çalışmasının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından da yapılması için davet ediyoruz.

Kişi başı en az 2,5 m2 olması gereken afet toplanma alanlarının İRAP raporlarına göre 7 ilçemizde standartların altında olduğu görülüyor (Darıca 0.58m2 Derince 1.13m2, Dilovası 0.54m2, Gölcük 2.36m2, İzmit 0.64m2, Kandıra 0.85m2, Körfez 1.59m2). 535 adet toplanma alanının güncellenmesi ve ivedi olarak standartların üzerine çıkartılması büyük önem arz etmektedir.

Afet zamanlarında kullanılacak parkların ve diğer açık alanların alt yapılarının (tuvalet, su, elektrik vb.) hazırlanması için yerel yönetimleri ve diğer kamu kurum kuruluşlarını göreve davet ediyoruz.

Afet durumunda şehrin tahliyesi için gerekli planlamaların yapılması, olabilecek yıkıntılar nedeni ile zaten yetersiz olan yolların kapanmasını önleyecek tedbirlerin alınması, alternatif yolların hazırlanması düşünülmelidir.

Kocaeli için, AFAD’ın depreme hazırlık ile ilgili çalışmaları nelerdir? Depremle ilgili depoların durumu nedir? Kızılay’ın yetkilerinin %98 i neden ve nasıl AFAD’a devredildi? Kızılay’ın toplum liderleri projesi kapsamında afetle ilgili bütün eğitimleri almış, içinde Kocaeli’nin de bulunduğu, Türkiye genelindeki 49000 öğreticiden oluşan grup neden lağvedildi? Bütün bu konularda yetkilileri kamuoyuna açıklama yapmaya davet ediyoruz.