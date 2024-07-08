KKTC’de, 1-7 Temmuz tarihlerini kapsayan süre içerisinde 26 yangın ve 14 özel servis olayı meydana geldi. Yangınlar sonucu 2 milyon 212 bin 180 TL’lik hasar meydana geldi.

Polis açıklamasında, yangınların muhtemel sebepleri şu şekilde sıralandı:

"Kısa devre, kişi/ler tarafından kasten yakma, faal durumda unutulan fritöz içerisindeki yağın ısınıp alevlenmesi, elektrik panosunda oluşan yüklenme, tamamen söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik tellerinin birbirine teması, kaynak makinesinden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması ve aracın frenlerinin ısınıp alevlenmesi”

Özel Servis olayları ise, asansörde mahsur kalan şahıslar ile su kuyusuna düşerek mahsur kalan köpeğin kurtarılması, yangına karşı tedbir alma, yangın eğitimi, özel görev ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak kaydedildi.