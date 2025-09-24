İtfaiye Haftası’nın açılışı yarın İtfaiye Kortej Yürüyüşü ile başlıyor.

İtfaiye Haftası kapsamında; yarın 18:00-19:00 saatleri arasında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi’nde (Dereboyu), Pronto Çemberi ile Citröen Trafik Işıkları Kavşağı arasında gerçekleştirilecek İtfaiye Kortej Yürüyüşü ile haftanın açılışı yapılacak.

Polisten verilen bilgiye göre, yangınlara karşı bilinçlenmek, mücadele etmek, olası bir yangın durumunda nasıl hareket etmek gerektiğini öğrenmek ve alınacak önleyici tedbirler hakkında toplumun tüm kesimlerini bilgilendirerek farkındalık yaratmak misyonuyla düzenlenen İtfaiye Haftası, bu yıl yine 25 Eylül-01 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yürüyüşün ardından, İtfaiye Ekipleri tarafından yüksek binada mahsur kalan bir şahsı kurtarma tatbikatı da düzenlenecek, kortej yürüyüşüne ve kurtarma tatbikatını izlemeye vatandaşlar da davet edildi.