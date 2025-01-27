PGM İtfaiye Müdürlüğü, 20–26 Ocak tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de 9 yangın ve 25 özel servis olayı meydana geldiğini bildirdi.

Rapora göre, yangınlar sonucu toplam 717 bin TL zarar oluşurken, yangınların muhtemel sebepleri şöyle:

“Elektrik kaynaklı kısa devre, çalışır durumdaki ocak üzerinde unutulan tencerenin ısınıp alevlenmesi, aracın makine bölümünde bulunan turbonun alevlenmesi, kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımların konteyner içerisinde bulunan köpük malzemelerini tutuşturması.”

Özel servis olayları ise, “trafik kazasında araç içerisinde sıkışan şahısların kurtarılması, evin balkonunda, çatısında, boş dükkan içerisinde, telefon direği ve ağaç üzerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, kuyuya düşen köpek ve koyunun kurtarılması, yol güvenliği sağlanması, yangına karşı tedbir alınması, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması” olarak yer aldı.