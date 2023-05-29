İtfaiyeden yapılan açıklamada, 22-28 Mayıs tarihlerini kapsayan sürede ülke genelinde meydana gelen 14 yangının neden olduğu hasarın ise yaklaşık 683 bin 350 TL olduğu duyuruldu.

Yangının muhtemel sebepleri, “Elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmariti; elektrik tellerinin birbirine temasıyla çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması; rulo bayla makinesine ait rulmanın sıkışıp ısınması ve fritözde unutulan yağın ısınıp alevlenmesi” olarak açıklandı.

Hususi servis olayları ise şu şekilde paylaşıldı:

“Apartmanda mahsur kalan şahsın kurtarılması, iki duvar arasında sıkışan, rögara düşen ve yüzme havuzunun motor odasına düşen köpeklerin kurtarılması; kuyuya düşen keçinin kurtarılması; aracın makine bölümünde sıkışan kedilerin kurtarılması, ormanlık alanda ipe dolanıp ağaçta mahsur kalan karganın kurtarılması, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevki, yangına karşı tedbir, yol güvenliği, özel görev ve trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahsın çıkarılıp ambulansla hastaneye sevki..”