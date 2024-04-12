İtalya'daki antik kent Pompei'de yapılan kazılarda, Troya Savaşı ile ilgili freskler bulunduğu bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milattan Sonra (MS) 79 yılında Vezüv Yanardağı'ndaki büyük patlamayla kül ve toprak altında kalan Pompei antik kentinde yapılan kazı çalışmalarında önemli keşif yapıldı.

Arkeologların, antik kentte yaptıkları kazılarda görkemli bir ziyafet salonunun 15x6 metre boyutlarında siyah boyalı duvarında, antik çağda yaşamış İyonyalı şair Homeros'un İlyada Destanı'nda geçen bazı mitolojik figürleri içeren freskler bulduğu belirtildi.

Söz konusu figürlerin, Milattan Önce (MÖ) 500 yıllarında yaşanan Troya Savaşı'na yol açan; Troyalı Prens Paris ve Paris'in Troya'ya kaçırdığı Sparta Kralı Menelaos'un karısı Helen ve ayrıca Yunan mitolojisinde kehanetleriyle geleceği görme yeteneği olduğu belirtilen Troya Kralı Priamos’un kızı Kassandra olduğu kaydedildi.

Fresklerin, Pompei'de son dönemde bulunan en sansasyonel keşiflerden olduğu ifade edildi.

Keşif sırasında birbirine bağlı iki konut, bir fırın ve bir yıkama alanının ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Pompei’deki son keşiflerle ilgili açıklama yapan Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano da "Pompei bizi gerçekten şaşırtmaya devam ediyor çünkü her sefer kazdığımızda güzel ve önemli bir şey buluyoruz." ifadesini kullandı.

Napoli yakınlarındaki Pompei antik kenti, her yıl binlerce turistin İtalya'da ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.