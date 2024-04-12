Çin'in Ulusal Halk Kongresi Daimi Komite Başkanı Cao Lıci'nin, Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi Daimi Komite Başkanı Choe Ryong-hae ile bir araya geldiği bildirildi.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Cao'nun üç gün sürecek ziyaret kapsamında dün Kuzey Kore'ye geldiğini bildirdi.

Cao'nun Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi Daimi Komite Başkanı Choe Ryong-hae ile bir araya geldiği kaydedildi.

Bu görüşmenin, iki ülke arasında son 5 yılın en üst düzey görüşmesi olduğu aktarıldı.

Görüşmede tarafların siyasi, ekonomik ve toplumsal işbirliğini arttırmanın yollarını ele aldığı ifade edildi.