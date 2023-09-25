İtalya'da uzun yıllar arandıktan sonra ocak ayında yakalanan organize suç örgütü elebaşı Matteo Messina Denaro'nun bu sabah hayatını kaybettiği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin güneyinde Sicilya Adası'nda faaliyet gösteren "Cosa Nostra" isimli mafya grubunun "büyük patronu" ve bazı katliamların planlayıcısı olarak bilinen elebaşı Denaro'nun kolon kanseri tedavisi gördüğü L’Aquila kentindeki cezaevi hastanesinde öldüğü belirtildi.

Denaro, yıllarca firari olarak yaşadıktan sonra 16 Ocak'ta ülkenin güneyindeki Palermo kentinde tedavisi için gittiği özel bir klinikte teknik takip sonucunda yakalanmıştı.

Matteo Messina Denaro'nun yakalanması ülkede büyük yankı yaratmıştı.

Denaro yakalandıktan sonra kanser tedavisi gördüğü için bünyesinde tam teşekküllü hastane olan L'Aquila'daki yüksek güvenlikli cezaevine konulmuş ve burada sorgulanmaya başlanmıştı.

Denaro'nun sorgulamalarında, adaletle işbirliği yapmadığı da ifade edilmişti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Denaro'nun geçen hafta sonu "geri döndürülemez şekilde komaya girdiği" basına yansımıştı.

Denaro'nun, mafyaya karşı mücadeleleriyle ülkede sembol haline gelen ancak 1992'de mafyanın hedefi olmaktan kurtulamayan ünlü yargıçlar Giovanni Falcone ile Paolo Borsellino'ya yönelik suikastların yanı sıra mafyanın 1993'te gerçekleştirdiği Milano, Floransa ve Roma'daki bombalı saldırılar da olmak üzere son 30 yılın büyük çaplı suç olaylarında sorumluluğu olduğu belirtiliyordu.