İtalya'nın kuzeybatısındaki Savona kenti açıklarında "Seajewel" petrol tankerinde 15 Şubat'ta iki patlamanın yaşanmasına ilişkin İtalyan savcıların terör şüphesiyle soruşturma başlattığı bildirildi.

İtalyan Rainews24 kanalında çıkan haberde, Malta bandıralı petrol tankeri "Seajewel"de 15 Şubat'ta Savona-Vado limanı açıklarında demirlemiş halde boşaltma işlemi yapılırken meydana gelen iki patlamaya ilişkin Cenova Cumhuriyet Başsavcılığınca olayda terör saldırısı şüphesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Haberde, İtalyan güvenlik güçlerinden dalgıçların, geminin su altında kalan gövdesinde incelemelerde bulunduğu ve sonrasında soruşturmanın açıldığı kaydedildi.

İlk aşamada gemi mürettebatının patlamalarla ilgili sorgulandığı bildirilen haberde, geminin karakutusunun da incelemeye alındığı ifade edildi.

Haberde, Başsavcılığının soruşturmasının yanı sıra istihbaratın da bu olayla ilgili devrede olduğu ifade edildi.

Patlamaların bir saldırı ya da uyarı mahiyetinde sabotaj girişimi olabileceği belirtilen haberde, konunun Rusya-Ukrayna Savaşı ile bağlantılı olabileceği vurgulandı.

Haberde, Rusya'nın yaptırımları ve ambargoları atlatarak Avrupa'ya petrol getirmek için kullandığı sözde gölge filoya ait gemilere daha önce de birkaç saldırı olduğu kaydedildi.

Ukrayna'dan bir gazetenin "Seajewel"in şüpheli yolculukları olduğunu iddia ettiği de aktarıldı.

Muhalefet partilerinden 5 Yıldız Hareketi (M5S) milletvekilleri, olayı "terör eylemi" olarak nitelendirerek, soruşturma tamamlandıktan sonra hükümetten parlamentoya bilgi vermesi çağrısında bulundu.

Basında çıkan diğer haberlerde, Akdeniz ve Baltık denizinde son dönemde üç petrol tankerinin daha bu şekilde patlamalarda hasar gördüğü ve bunların nedeninin henüz belirlenemediği belirtildi.