İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, G7'den Orta Doğu'da gerilimin azaltılması konusunda net mesaj vermesini istediğini söyledi.

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının dönem başkanı İtalya’nın ev sahipliğinde Capri Adası'ndaki toplantıları bugün sona erdi.

Ev sahibi Bakan Tajani, toplantıların ardından düzenlediği basın toplantısında İran'ın İsfahan kentinde gece saatlerindeki patlamalara işaret ederek, "Bu sabah, İran meselesini hemen ele almaya karar verdik. G7'den net bir mesaj vermesini istedim. Gerilimi düşürmek için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Tüm tarafları, pozitif katkı yapmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'ın İsrail'e saldırısını kınadıklarını ve G7'nin İsrail'in güvenliğini desteklediğini kaydeden Tajani, "Tüm tarafları, gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz ve G7 de bunun için çalışacak." dedi.

G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gündemindeki Ukrayna Savaşı'nda Kiev'in hava savunma sistemi talebine yönelik soru üzerine Tajani, "Biz, Ukrayna'nın hava savunması için mümkün olan her şeyi yapacağız. Neler yapılabilir bakacağız." yanıtını verdi.

İtalyan basınındaki bilgilere göre Capri Adası'nın bağlı olduğu Napoli kentinde yaklaşık 300 kişilik grup, Ada'dan feribotların geldiği limana yürümek istedi. Grup, G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan heyetlere seslerini duyurmak istedi ancak güvenlik güçleri buna izin vermedi.