KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER

Asgari Ücret Artışı ve İtirazlar

Yeni asgari ücret, brüt 34 bin 70 TL ve net 29 bin 640 TL olarak belirlendi. İşverenler, bu artışın işletmelere getireceği mali yükü gerekçe göstererek itirazlarını sundu. Kıbrıs Manşet’in elde ettiği bilgilere göre, işverenlerin itiraz dosyasında herhangi bir yüzdelik veya rakam belirtilmedi.

İtiraz Kurulu ve Yeni Ücretin Yürürlüğe Girmesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu, Cuma günü yapılacak İtiraz Kurulu toplantısında işverenlerin itirazlarını değerlendirecek. Toplantının ardından, yeni asgari ücretin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu durum, özel sektör çalışanlarının Mayıs ayı maaşlarını yeni asgari ücret üzerinden almasını sağlayacak.

Sosyal Yardım Alanlar ve Engellilerin Durumu

İşverenlerin itirazları sebebiyle, yeni asgari ücretin sosyal yardım alanlar ve engellilerin maaşlarına yansıması ertelendi. Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu, hayat pahalılığı farkı ve asgari ücret zammı farklarının, Cuma günkü İtiraz Kurulu toplantısından sonra bu grupların hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Bekleyişte Olan Kesimler Sosyal yardım alanlar ve engelliler, yeni asgari ücretin belirlenmesi ve yürürlüğe girmesiyle maaşlarında bekledikleri artışın gerçekleşmesini umut ediyor. Bakanlık, itirazların hızla değerlendirilip çözüme kavuşturulacağını ve gerekli ödemelerin gecikmeksizin yapılacağını belirtti. Bu süreç, asgari ücret düzenlemelerinin işçi ve işverenler üzerindeki etkilerini dengeli bir şekilde yönetmek açısından büyük önem taşıyor. İşverenlerin mali yüklerini hafifletme çabaları ile çalışanların yaşam standartlarını iyileştirme hedefleri arasındaki denge, İtiraz Kurulu'nun kararları ile belirlenecek.