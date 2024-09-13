Bataryayı geliştiren araştırmacılar ürünlerinin birçok sektörde kullanılabileceğini söylüyor.

Karbon fiberden üretilen güçlü ve oldukça hafif bu yeni batarya, uçakların elektrikle çalışmalarının önünü açabilir.

İsveç'teki Chalmers Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, ürünlerinin yük taşımalarında kullanılabilecek kadar sağlam olduğunu vurguluyor.

"Dünyanın en güçlü bataryası" olarak tanıtılan bu ürün, hafifliği ve buna tezat oluşturacak şekilde sağlamlığı ile bir aracın menzilini artırabilir.

Yakın zamanda Advanced Materials dergisinde bir makale de yazan Chalmers Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanı Richa Chaudhary, "Ticari olarak kullanılabilecek, karbon fiber kompozitten yapılmış, alüminyum kadar sert bir batarya yarattık," diyor.

Pili geliştiren ekip, ürünlerinin çok farklı sektörlerde kullanılabileceğini düşünüyor. Prof. Leif Asp, "Kredi kartı inceliğinde cep telefonları ya da yarı ağırlığında dizüstü bilgisayarların" geliştirdikleriyle bataryayla mümkün olabileceğini söylüyor.

Asp, çalışmalarının otomotiv ve havacılık endüstrisinden de yoğun ilgi gördüğünü vurguluyor. Elektrikle çalışan uçakların önündeki en büyük zorluklarından biri, bataryalardaki güç kaynağının enerji yoğunluğunu dengelemek.

Ortalama bir batarya, jet yakıtından 40 kat daha ağır - ayrıca daha fazla yer kaplıyor. Yeterli enerjiyi sağlayabilecek hafif bir batarya, araca entegre edilebilir ve birçok sorunu çözebilir.

Ancak eleştirmenler, bunun bataryaların yapının ayrılmaz bir parçası haline gelmesi nedeniyle ileride yapılacak yenilenmelerin son derece zorlaştığını belirtiyor.

Chalmers Teknoloji Üniversitesi'ndeki ekip, elektrikli araçların çalıştırılması için gereken enerji miktarını da azaltabileceklerini iddia ediyor.

Prof. Asp, “Elektrikli araçlar üzerinde yaptığımız çalışmalar, rekabetçi bataryalarla bugün olduğundan %70 daha uzun süre hareket edebileceklerini gösteriyor,” dedi.

İlk araştırma sonuçlarını 2018 yılında yayınlayan ekip büyük ilgi gördü.

2021’de, bir lityum-iyon bataryanın kapasitesinin yaklaşık %20’si kadar olan 24 watt-saat enerji yoğunluğuna sahip bir batarya ile ilk büyük atılımlarını yaptılar.

Son versiyon, kilogram başına 30 watt-saat enerji yoğunluğuna ulaşıyor ve bu, çoğu batarya ile aynı standartlara tam olarak ulaşmasa da bazı avantajlara sahip.

Prof. Asp ayrıca, “Çok işlevli özellikler açısından, yeni bataryamız selefinden iki kat daha iyi ve aslında dünya çapında şimdiye kadar yapılmış en iyi batarya,” ifadelerini kullandı.