İstatistik Kurumu, bu yıl gerçekleştirilecek Hanehalkı İşgücü Anketi'ne (HİA) yönelik, blok tarama çalışması yapacak.

İstatistik Kurumu Başkanı İrfan Tansel Demir’in yaptığı açıklamaya göre, anketin uygulanacağı hanelerin seçiminde kullanılacak çerçevenin güncelliğini sağlamak ve sağlıklı veriler elde edebilmek amacıyla, 3 -16 Haziran tarihleri arasında blok tarama (adres listeleme) çalışması yürütülecek..

Blok tarama çalışması, KKTC genelinde tesadüfi olarak seçilmiş bloklarda yer alacak. Bu süreçte, İstatistik Kurumu tarafından görevlendirilen anketörler görev alacak ve bu kişiler resmi mühürlü "görev rozeti"ni taşıyarak kimliklerini ibraz edecek.

İstatistik Kurumu Başkanı İrfan Tansel Demir, halkın anketörlere gerekli kolaylığı göstermesinin ve iş birliği yapmasının çalışmanın başarısı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Demir, halkın bu konuda göstereceği ilgi ve duyarlılığa teşekkür etti.