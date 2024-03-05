625 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 38 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti

Lefkoşa, 5 Mart 24 (TAK): İstatistik Kurumu, şubat ayı hayat pahalılığını yüzde 4,59 olarak açıkladı.

İstatistik Kurumunun yayımladığı verilere göre, Şubat ayı hayat pahalılığı yüzde 4.59 olurken, bir önceki aralık ayına göre yüzde 8.60 ve geçtiğimiz yılın şubat ayına göre ise yüzde 85.71 değişim gerçekleşti.

-Bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 8.96 ile gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 8.96 ile gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda oldu.

Çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 7.09, giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 5.75, lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 5.44, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 4.60, ulaştırma ana grubunda yüzde 3.68, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 3.22, haberleşme ana grubunda yüzde 2.95, sağlık ana grubunda yüzde 1.90, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 1.88, eğitim ana grubunda yüzde 1.04, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0.86 artış gerçekleşti.

- En yüksek fiyat artışı gösteren yüzde 88.66 ile avlanma ruhsatı, en yüksek fiyat düşüşü gösteren mal yüzde 16.09 ile Roka

Öte yandan bir önceki aya göre, endekste kapsanan 625 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 38 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 88.66 Avlanma Ruhsatı, yüzde 74.08 patlıcan ve yüzde 73.02 ile çiçek lahanası oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 16.09 Roka, yüzde 11.53 Brokoli ve yüzde 8.50 ile Taze Bezelye oldu.