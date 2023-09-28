İstanbul Bahçelievler'de bir binada meydana gelen ve doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada ölü sayısı 3’e yükselirken, 3 kişi de yaralandı.

Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 5. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçlerince sokak kapatılırken, belediye ve AFAD ekipleri de bina içerisinde çalışma başlattı.

Patlamanın etkisiyle binadan kopan molozlar orada bulunan araçların üstüne düşerken, çevredeki bazı binaların camları da kırıldı.

Sokak üzerinde bulunan bir ağaç da patlamadan dolayı bir aracın üstüne devrildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, doğal gaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendirilen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği, yaralanan 3 kişinin tedavilerinin devam ettiği belirtildi.