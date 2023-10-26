İstanbul Meydan Sahnesi ekibinin sahneleyeceği “80’ler-90’lar Gülümseten Hatıralar” tiyatro oyunu, yarın ve Cumartesi günü Kanser Hastaları Yardım Derneği yararına tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği/Tulips’den verilen bilgiye göre, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında “80’ler- 90’lar Gülümseten Hatıralar” dizisinde yer alan oyuncuların sahneleyeceği tiyatro oyunu; yarın Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda saat 20.00’de, 28 Ekim Cumartesi günü ise saat 20.00’da Yakın Doğu Üniversitesi -Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde tiyatro severlerle buluşacak.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Tulips Başkanı Raziye Kocaismail; 1-31 Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında sahnelenecek oyun biletlerinin derneğe yapılacak 150 TL bağış karşılığında temin edilebileceğini söyledi.

Biletler; Kanser Hastalarına Yardım Derneği/ Tulips’in 05428531121 ve 227 05 85 - 228 98 07 numaralı telefonları ile iletişime geçilerek temin edilebileceği gibi kapıdan da alınabilecek.