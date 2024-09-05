Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 26 Ağustos-1 Eylül'e ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1494 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı, günlük 1447 uçuşla Paris Charles De Gaulle, 1442 uçuşla Amsterdam Schiphol ve 1359 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.

Antalya Havalimanı da günlük 1028 uçuşla listede 8. sırada yer aldı.