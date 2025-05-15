Putin'in ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın da İstanbul'a gelmeyeceği duyuruldu. Beyaz Saray, görüşmelere ABD Başkanı'nın katılmayacağını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

Trump, Orta Doğu ziyareti kapsamında Katar'a giderken Air Force One uçağında gazetecilere, "Türkiye'ye gidebilirim, Putin benim de gelmemi de istiyor. Ben gitmezsem Putin de gitmez. O yüzden Orta Doğu ziyaretimin bir parçası olarak Türkiye'ye de gidebilirim," demişti.

Putin'in müzakereciler listesinde yer almayışı, Ukrayna'nın ve bazı devletlerin görüşmelere katılması yönünde çağrı yapmasına rağmen gerçekleşti.

Kremlin, dün geç saatlerde, görüşmeler için eski bir kültür bakanı da dahil olmak üzere toplam sekiz bürokratın ismini açıkladı.

Listeye göre, Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

Medinskiy’e, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin ve Rusya'nın askeri istihbarat teşkilatı (GRU) başkanı Igor Kostyukov eşlik edecek.

Yine dışişleri ve savunma bakanlıkları ile cumhurbaşkanlığından üst düzey yetkililerin bulunduğu bir grup uzman danışman da heyette bulunuyor.

Medinskiy, 2022'de Belarus'un Homel kentinde düzenlenen görüşmelerde de Rus delegasyonuna başkanlık yapmıştı.

Putin'in görüşmelere katılıp katılmayacağına yönelik belirsizliklerin devam ettiği saatlerde, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva dün, Rusya Devlet Başkanı'nın İstanbul'daki görüşmelere katılması yönünde çaba göstereceğini açıklamıştı.

-Ne oldu?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Polonya Başbakanı Donald Tusk cumartesi günü Kiev'de Zelenskiy ile bir araya gelerek Pazartesi gününden itibaren 30 günlük bir ateşkes için koordineli bir çağrı yayınladılar. Plan hem Avrupa Birliği'nden hem de Trump'tan destek aldı.

Liderler, Putin'in öneriyi kabul etmemesi halinde Rusya'ya daha sert yaptırımlar uygulama sözü verdi.

Bu açıklamadan birkaç saat sonra ise Putin, İstanbul'da Kiev ile 'doğrudan görüşmelere' hazır olduğunu söyledi.

Putin, nadiren yaptığı gece yarısı konuşmasında, "Kiev rejimiyle 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da doğrudan görüşmelere devam etmeyi öneriyoruz," dedi.

Zelenskiy, pazartesi gününden itibaren Rusya ile tam ve geçici bir ateşkes sağlanmasını umduğunu belirterek, Putin ile 'şahsen' görüşmek üzere Türkiye'de olacağını belirtti.