İsrail'de aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukkot ve beraberindeki onlarca Yahudi yerleşimcinin, askerlerin korumasında işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Huvvara beldesine düzenlediği baskında Filistinli bir genç öldürüldü.

Yahudi yerleşimciler, akşam saatlerinde İsrail ordusu denetiminde Huvvara beldesine baskın düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin çevredeki araçlara ve dükkanlara zarar verdiği yansıdı. Bazı yerleşimcilerin arabalarından nişan alıp dürbünlü otomatik tüfeklerle ateş ettiği görüldü. Filistinliler, baskına taş ve havai fişek atarak karşı koymaya çalıştı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Yahudi yerleşimcilerin Huvvara beldesine gelmesiyle Filistinlilerle karşılıklı taşların atıldığı olaylar çıktı. İsrail askerleri olayları dağıtmak için güç kullandı. İsrail ordusu aracına bir beton blok atan kişiye ateş açıldı ve isabet etti.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ise Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu 19 yaşındaki Filistinli Muhammed Lebin Damidi kalbinden vurularak öldürüldü.

Filistin Kızılayı da İsrail ordusu ve yerleşimcilerin baskını sırasında Huvvara'da çıkan olaylarda göz yaşartıcı gazdan etkilenen ve aralarında 4 çocuğun da yer aldığı 60 Filistinliye müdahale ettiğini açıkladı.

- Aşırı sağcı milletvekili belde ortasında çadır kurdu

Cami yakma suçlamasıyla yargılandığı dönemde Batı Şeria'ya giriş yasağı konulan İsrailli aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukkot da Yahudi yerleşimcilere katıldı.

Sukkot, X sosyal medya hesabında, Yahudilerin Sukot (Çardaklar) Bayramı için Huvvara beldesinin ana caddesinde kurduğu çadırın önünden fotoğrafını paylaşarak, Yahudileri Tevrat okumaya çağırdı.

İsrail ordu radyosu da sosyal medya hesabından, milletvekili Sukkot ve onlarca Yahudi yerleşimcinin Filistin beldesinin ortasında hoparlörlerle İbranice ilahiler okuduğu görüntüleri yayınladı

Daha sonra Sukkot, İsrail ordusunun talebi doğrultusunda etkinliği sonlandırdıklarını duyurdu.

İsrail ordusu, güvenlik durumu çerçevesinde Huvvara'daki dükkanların kapalı tutulacağını bildirdi.

- 24 saatte 4 Filistinli öldürüldü

İsrail ordusu, akşam saatlerinde Huvvara beldesinde 2 Yahudi yerleşimcinin bulunduğu araca ateş açtığı gerekçesiyle bir Filistinliyi öldürmüştü. Filistinlinin ateş açtığı araçta yaralanan olmadı.

İsrail ordusunun, Tulkerim Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında çıkan silahlı çatışmada da 2 Filistinli öldürülmüştü. İsrail askerlerinin yakınında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ikisi ağır 5 İsrail askeri yaralanmıştı.