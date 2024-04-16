İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Ayn Baal beldesinde bir araca insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Ayn Baal yolunda bir araca düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, iki yaralı da hastaneye kaldırıldı.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, saldırıda öldürülen kişinin Hizbullah'ın kıyı kesimindeki bölge sorumlularından İsmail Yusuf Baz olduğunu aktardı.

Hizbullah Hareketi de yaptığı açıklamada Baz'ın öldüğünü doğrularken, İsrail'in belirttiği gibi söz konusu kişinin bölge sorumlusu olup olmadığına ilişkin herhangi bir detaya yer vermedi.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine gün içinde düzenlenen İHA saldırısında üç İsrailli yaralanmıştı.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 274'e yükseldi.