Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 2 bin 913 çocuk öldü, 18 binden fazla kişi yaralandı

İsrail'in saldırılarında 101 sağlık çalışanı öldü, 57 sağlık kurumu hedef alındı, 12 hastane ve 32 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı

İsrail'in 20 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı son 24 saatte 481 artarak 7 bin 28'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze kentinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze Şeridi'nde 2 bin 913'ü çocuk, 1709'u kadın ve 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını söyledi.

İsrail'in dünden bu yana 43 katliam gerçekleştirdiğini aktaran Kudra, Gazze'de son 24 saatte 481 kişinin öldürüldüğünü belirtti.

Kudra, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 731 aileden 5 bin 224 kişiyi öldürdüğünü ifade etti.

Gazze'de hala İsrail saldırılarında yıkılan binaların altında kalanlar olduğunu söyleyen Kudra, 940'ı çocuk 1650 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu söyledi.

- 12 hastane ve 32 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı

Filistinli yetkili, İsrail güçlerinin sağlık hizmetlerini hedef aldığını belirterek, 101 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 25 ambulansın da kullanılmaz hale geldiğini aktardı.

İsrail'in 57 sağlık kuruluşunu hedef aldığını kaydeden Kudra, İsrail ordusunun saldırıları veya yakıt yetersizliği sonucu 12 hastane ile 32 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını belirtti.

Kudra, "İsrail, yakıt ve acil tıbbi ihtiyaçların girişini engelleyerek, Gazze'deki sağlık sistemini bilinçli olarak tamamen çökertmiş durumda." dedi.

Sağlık felaketi uyarısı yapan Kudra, "Salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasına yol açan sağlıksız koşullarda on binlerce yerinden edilmiş insanın yaşadığı hastanelerin sığınma merkezlerine dönüşmesiyle bir sağlık felaketine karşı uyarıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistinli Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, çöken sağlık sisteminin yeniden tesis edilmesiyle binlerce hasta ve yaralının tedavi edilmesini sağlamak için acil önlem alınması çağrısı yaptı.

Kudra, Mısır'a hitaben, Refah Sınır Kapısı'nın açılması, tıbbi yardım, yakıt ve sağlık çalışanlarının Gazze'ye getirilmesi ile yaralıların Gazze dışında tedavi görmesi çağrısını yineledi.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100’ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.